Es ist unglaublich schwer, mit all den Live-Service-Multiplayer-Titeln Schritt zu halten, die heutzutage auf den Markt kommen. Da jeder versucht, der nächste große Hit zu werden, stechen nur wenige länger als einen Monat am Stück aus der Masse heraus, aber Gigantic: Rampage Edition unterscheidet sich ein wenig von einem normalen Multiplayer-Titel.

Es hat bereits bewiesen, dass es mit seiner interessanten Mischung aus Third-Person-Shootern und MOBA-Mechaniken eine treue und beträchtliche Fangemeinde aufbauen kann. Gigantic startete erstmals im Jahr 2017, wurde dann etwa ein Jahr später eingestellt, bevor es über ein halbes Jahrzehnt später zurückgebracht wurde, was die geduldigen Fans, die immer Hoffnung hatten, überraschte und belohnte.

Ich kann nicht behaupten, einer dieser Fans zu sein. Das erste Mal, dass ich Gigantic berührt habe, war für diese Rezension, aber das MOBA von Abstraction Games hebt sich sofort durch seinen charmanten visuellen Stil ab. Jede Karte, jeder Charakter und jeder Effekt ist sehr gut gemacht, egal ob es sich um etwas so Einfaches wie einen Schwertschwung oder die epischen Zusammenstöße zwischen den beiden uralten Bestien handelt, die im Wesentlichen als Basis dienen.

Egal, welchen Spielmodus du spielst, dein Ziel in Gigantic: Rampage Edition ist es, deinen großen Freund zu beschützen und den Feind zu vernichten. Um das zu tun, kannst du nicht einfach hinlaufen und anfangen zu schießen, sondern musst stattdessen entweder Feinde töten oder Energie von bestimmten Punkten auf der Karte stehlen. Es ist ein interessanter Weg, um die Spieler in die Action zu treiben, anstatt das Spiel auf der traditionellen MOBA-Struktur aufzubauen, bei der ein Turm, dann ein größerer Turm und dann ein Biest abgerissen wird, das als großer Turm fungiert, bevor man schließlich einfach gewinnt.

Die Spiele von Gigantic sind daher schnelllebig und frenetisch. Du springst von deiner Startplattform und musst in der Regel nicht länger als eine Minute warten, bevor du dich einer Gruppe von Gegnern gegenüberstehst. Aus diesem Grund dauern die Spiele in der Regel recht kurz. Im Vergleich zu etwas wie Dota 2, bei dem Sie bereit sein müssen, etwa eine Stunde zu investieren, können Sie in maximal dreißig Minuten in Gigantic ein- und aussteigen.

Auf der einen Seite kann sich Gigantic dadurch von seinen Konkurrenten abheben, und es funktioniert eindeutig für eine gute Anzahl von Leuten, aber auf der anderen Seite kann es dazu führen, dass sich das Spiel ein wenig oberflächlich anfühlt. Die Tiefe der Karte ist nicht vorhanden, und es fühlt sich auch nicht so an, als ob die langfristigen Strategien eines Teams wirklich aufgehen können, da man sich ständig nur auf das gegnerische Team stürzt, ohne einen Moment innezuhalten und darüber nachzudenken, was man eigentlich tun möchte. Ein Genuss für die Augen, aber ziemlich betäubend für das Gehirn.

Es gibt jedoch eine Menge Tiefe in den Helden, die du spielen kannst. In Bezug auf das Design und das Gameplay hat Gigantic eine großartige und vielfältige Liste, in der du deinen Spielstil wirklich an den Helden anpassen kannst, den du auswählst, deine Fähigkeiten ausbauen kannst, um einen von zwei Wegen einzuschlagen oder einfach mit deinem eigenen Flow zu gehen. Mein persönlicher Favorit war ein eher rundlicher Alchemist namens Onkel Sven, der Verbündete mit seinen Tränken heilen kann, während er gleichzeitig explosive Flaschen auf Feinde schleudert, die sie in Brand setzen. Jeder Held hat seine eigenen Angriffs- und Verteidigungsoptionen, und obwohl viele von ihnen nach einer Weile ähnlich erscheinen, kannst du verschiedene Helden ausprobieren, ohne dich völlig verloren zu fühlen. Etwas, das mich besonders angezogen hat, waren die Bewegungen der einzelnen Helden. Die Modelle und die Art und Weise, wie sie sich auf den Karten bewegen, fühlen sich immer sehr einzigartig an.

Leider konnte ich, abgesehen von Bot-Matches, nicht allzu viel von Gigantic: Rampage Edition erleben. Nicht aus Mangel an Versuchen, möchte ich hinzufügen. Das Spiel hatte seit der Veröffentlichung einige schlimme Serverprobleme, und während sie von Abstraction Games bearbeitet werden, waren die Spiele für diejenigen, die das Spiel sofort gekauft haben, bestenfalls instabil, mit zufälligen Leuten, die die Verbindung abbrachen und ohne eigenes Verschulden ausstiegen. Es ist ein unglücklicher Start, vor allem, wenn es viele hohe Erwartungen von nostalgischen Fans gibt.

Gigantic: Rampage Edition ist ein unterhaltsamer Third-Person-Shooter-MOBA-Mix, aber seine Fähigkeit, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, wird variieren. Das Matchmaking ist schnell und voller Action, aber ein Mangel an Tiefe kann oft dazu führen, dass sich Spiele repetitiv anfühlen, während der Schlüssel zu einem guten Multiplayer-Spiel normalerweise darin besteht, sich wiederholende Mechaniken zu haben, aber jedes Match einzigartig zu machen. Es ist sicherlich kein schlechtes Spiel: Das Heldendesign und das Gesamtbild sind gut bis großartig, aber trotz seines Namens fühlt es sich größtenteils wie ein viel kleinerer Fisch in einem Teich voller Leviathane an.