Gibson hofft, im nächsten Jahr mit den Dreharbeiten beginnen zu können The Resurrection Of The Christ

Die Fortsetzung von Die Passion Christi ist ein Projekt, an dem Mel Gibson seit mehreren Jahren arbeitet, und es scheint nun, als ob er sich bereit fühlt, mit den Dreharbeiten zu beginnen. Das Drehbuch, das Mel gemeinsam mit seinem Bruder und Randall Wallace geschrieben hat, verzögerte sich und dauerte fast sieben Jahre, bis es fertiggestellt war.

"Ich hoffe, dass es nächstes Jahr irgendwann passieren wird. Es ist viel erforderlich, denn es ist ein Acid-Trip. So etwas habe ich noch nie gelesen."

Gibson beschreibt das Projekt als unglaublich ehrgeizig und teilte kürzlich in einem Podcast mehrere Details über den Film mit. Dargestellt werden unter anderem Ereignisse vom Sündenfall der Engel bis zum Tod des letzten Apostels. The Resurrection Of The Christ wird auch die De-Aging-Technologie für den Schauspieler Jim Caviezel verwenden, der in die Rolle des Jesus zurückkehrt.

"Mein Bruder, ich und Randall haben uns alle irgendwie darüber versammelt. Es gibt also einige gute Köpfe, aber es gibt auch einige verrückte Sachen. Und ich denke, um die Geschichte wirklich richtig zu erzählen, muss man wirklich mit dem Fall der Engel beginnen, was bedeutet, dass man an einem anderen Ort ist, man ist in einer anderen Welt. Du musst in die Hölle. Du musst zum Scheol gehen."

Gibson betont, dass das Projekt eine sorgfältige Planung erfordert und räumt ein, dass es eine Herausforderung sein wird, es umzusetzen, aber er hofft, letztendlich eine Geschichte zu erzählen, die das Kinopublikum zutiefst berühren wird.

Freuen Sie sich auf The Resurrection Of The Christ ?