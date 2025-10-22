Gibson bringt zum 40-jährigen Jubiläum neues "Zurück in die Zukunft"-Merch auf den Markt

HQ

Es ist vierzig Jahre her, dass wir Marty McFly und Dr. Emmett Brown zum ersten Mal gesehen haben, wie sie sich über die meisten Gesetze der Wissenschaft hinwegsetzten und mit einem DeLorean mit 88 Meilen pro Stunde in die Vergangenheit reisten. Wir haben vielleicht nicht die Hoverboards oder spacigen Outfits, die wir in der Fortsetzung tragen wollten, aber wir haben eine neue Merchandise-Linie, die den Originalfilm von Gibson feiert.

Im Originalfilm wird eine kirschrote Gibson-Gitarre von Marty McFly in seiner berühmten Darbietung von Johnny B. Goode verwendet. Die Gitarre kehrt als Teil von Gibsons neuem Merch-Sortiment zurück, aber leider sind sie zum Zeitpunkt des Schreibens alle verschwunden.

Sogar die leicht gealterte Gitarre im Wert von 17.000+ £ wurde geklaut. Na ja, es gibt immer noch viele T-Shirts und andere Accessoires, die Sie für einen kleinen Bruchteil des Preises bekommen können. Plektrumdosen, Gitarrengurte und mehr findest du hier, wo du während der Dauer der Zusammenarbeit Back to the Future-Merch finden kannst.

