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Der Mittwoch, der 15. Juli 2026, ist ein historischer Tag für Gibraltar, das britische Überseegebiet im Süden Spaniens. Der Zaun, der seit 1908 steht, wurde entfernt, und die Grenzkontrollen beim Betreten des Grats, die oft sehr lange Warteschlangen verursachen, sind heute Geschichte. In dieser Region mit etwa 40.000 Einwohnern kommen täglich rund 15.000 spanische Arbeiter, sodass diese Entscheidung einen klaren positiven Einfluss auf ihr Leben haben wird.

"Es gibt viele Familien, die seit vielen Jahren sehr gespalten sind und sich keine Sorgen mehr machen müssen, dass Bürokratie ihnen im Weg steht, wenn sie ihre Großmutter besuchen oder ihren Cousin zum Geburtstag besuchen oder ihr Kind zum Fußball mitnehmen", sagte Gibraltars Chief Minister, Fabian Picardo, gegenüber RTVE. "Abgesehen von all den Geschäftsmöglichkeiten, die es gibt, gibt es auch diese Realität, und das ist das Wichtigste. Bis jetzt wurde den Menschen die Möglichkeit verwehrt, zusammen zu sein."

Picardo lobte die Haltung der spanischen Regierung und der britischen Regierung, der Europäischen Kommission und seiner eigenen Regierung von Gibraltar. Nun sind die Beziehungen zwischen der spanischen und der britischen Regierung gespannt, ebenso wie zwischen Gibraltar selbst und La Línea de la Concepción, der spanischen Gemeinde an der Grenze zur britischen Region. Doch dieser 6,8 km² große Grat war historisch ein Streitpunkt, mit einer Blockade, die 1969 von Francisco Franco verhängt wurde und bis 1985 Bestand hatte. Die Entscheidung, die Grenze zu entfernen, kommt nun nach vier Jahren Verhandlungen.