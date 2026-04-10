Gib für dein Leben in Button Mash's Final Sentence ein, jetzt auf Steam erhältlich

Das Triple-i Initiative Showcase gestern Abend war bis zum Rand gefüllt mit spannenden Indie- und AA-Ankündigungen und Enthüllungen, so viele, dass du vielleicht den Schattenwurf verpasst hast.

Während der Veranstaltung präsentierte der Entwickler Button Mash einen neuen Blick auf seinen Typing-Battle-Royale-Titel Final Sentence, bevor er diese neue Präsentation des Spiels mit der spannenden Nachricht abschloss, dass das Projekt gerade auf Steam erschienen war.

Ja, wenn du deine Tippfähigkeiten testen willst, da du die richtigen Wörter und Phrasen buchstabieren musst, aus Angst, wegen eines Fehlers bestraft zu werden, kannst du dir derzeit eine Kopie des Projekts auf dem PC besorgen – und das alles für einen recht großzügigen Preis von £8,18 (nach dem 23. April wird es wieder £9,09 kosten).

Konzipiert als Battle Royale, bei dem nur ein Spieler von bis zu 40 Spielern überleben kann, kannst du unten den Launch-Trailer für Final Sentence sehen. Wirst du dieses Wochenende deine Tippfähigkeiten testen?