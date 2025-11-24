GiantX GC, Xipto GC und Ninetails sind alle aus der Valorant Game Changers Championship 2025 ausgeschieden

HQ

Das Valorant Game Changers Championship ist für das Event 2025 bereits in vollem Gange, da in den letzten Tagen ein Großteil des Brackets abgeschlossen wurde, was bedeutet, dass wir von drei Teams (von den 10 anwesenden) wissen, die ausgeschieden sind, und ein weiteres Team soll in den kommenden Stunden nach Hause geschickt werden.

Am Wochenende wurde GiantX GC im Rahmen des K.-o.-Brackets von Kru Blaze eliminiert, der derzeit zum Zeitpunkt des Schreibens um sein Championship Leben in einem Match gegen Nova Esports GC kämpft.

Auf der anderen Seite des Brackets wurde Xipto GC von Ninetails eliminiert, der dann weiterkam und von MiBR GC ausschied, der im Wettkampf weiterbleibt.

Nach dem laufenden K.-o.-Match finden die nächsten Runden in ein paar Tagen statt, wenn die Halbfinals des oberen Brackets stattfinden und die beiden Teams bestimmen, die sich durch das Finale des oberen Brackets ein Ticket ins große Finale sichern wollen. Die Verlierer der Halbfinals steigen in das K.-o.-Runden, um entweder gegen MiBR GC oder den Sieger von Kru/Nova anzutreten. Die Bracket sieht wie folgt aus:

Lower Bracket Runde 2 (Läuft!):



Nova Esports gegen Kru Blaze



Obere Bracket-Halbfinals (26. November):



G2 Gozen gegen Team Liquid Brasilien



Shopify Rebellion Gold vs. Karmine Corp GC



Viertelfinale des unteren Brackets (27. November):



Gewinner von Kru/Nova vs. Verlierer von G2/Liquid



MiBR GC vs. Verlierer von Shopify/Karmine



Wer glaubst du, wird bei der Game Changers Championship, die am 30. November endet, als Sieger hervorgehen?