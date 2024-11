GiantX bindet Guilhoto als neuen LEC-Cheftrainer fest

HQ

GiantX hat die Person gefunden, die die Aufgabe haben wird, seine League of Legends EMEA Championship in den nächsten zwei Saisons zum Erfolg zu führen. Die Organisation hat den Portugiesen André "Guilhoto" Guilhoto als den Mann ausgewählt, der in den nächsten zwei Jahren Cheftrainer ihrer Mannschaft werden wird, nachdem sie zuvor bei Los Heretics unterschiedliche Erfolge erzielt haben.

Guilhoto ist eigentlich ein ehemaliges GiantX-Mitglied, da er ungefähr zur gleichen Zeit an der Spitze saß, als es mit Excel fusionierte, um von Giants zu GiantX zu wechseln. Danach verließ er den Verein, um Team Heretics zum Gewinn der spanischen Meisterschaft in der Superliga zu verhelfen, was seinen umfangreichen Lebenslauf an Trainertätigkeiten weiter ausbaute.

Uns wurde gesagt, dass der Trainerstab von GiantX neben Guilhoto sowohl von Emanuel "Emi" Ursachi als auch von Nicolas "Nicolas Perez" Perez als strategischer Coach bzw. Assistenztrainer verstärkt wird.

Wir wurden auch darüber informiert, dass GiantX "in den kommenden Tagen" den Kader bekannt geben wird, den es in der LEC-Saison 2025 aufstellen wird.