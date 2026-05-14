Giant Motten, Mr. Freeze und Evil Kripke: Erster Trailer für Stuart Fails To Save the Universe kommt

HQ

Kürzlich berichteten wir über das Premierendatum und die ersten Bilder von Stuart Fails To Save the Universe, einer Spin-off-Serie basierend auf The Big Bang Theory, in der wir sehen, wie Comicladenbesitzer Stuart ins Multiversum geworfen wird und sich allen möglichen verrückten Dilemmata und Szenarien stellt.

Da die Premiere für den 23. Juli angesetzt ist, ist nun der offizielle Teaser-Trailer der Serie angekommen und hat uns einen Vorgeschmack auf das Abenteuer gegeben, das sie bieten wird. Im Grunde wird Stuart in ein Multiversum geschickt, das ins Chaos gerät, und es ist sein Job, zusammen mit einigen Verbündeten und Veteranen der Big Bang Theory, darunter Bert Kibbler, Barry Kripke und Denise.

Natürlich ist das Multiversum ein feindlicher und wilder Ort, an dem riesige Motten die Dunkelheit bewohnen, was wie Mr. Freeze aussieht, die Bande jagt und eine böse Diktator-Version von Kripke das Gebiet von Pasadena mit eiserner Faust regiert.

Es versteht sich von selbst, dass viel auf dem Weg zu sein scheint, und das kann man im untenstehenden Teaser-Trailer in Aktion sehen.