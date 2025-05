Giant Bomb wird völlig unabhängig

HQ

Vor ein paar Tagen kam die Nachricht heraus, dass Giant Bomb, eine Gaming-Publikation, von Entlassungen erschüttert wurde und nun vor einer sehr ungewissen Zukunft steht. In Anbetracht der jüngsten Schließungen, von denen sich die Gaming-Medien in letzter Zeit betroffen hatten, zeichnete diese Nachricht weiterhin ein düsteres Bild für die Medien, aber glücklicherweise war dies nur ein Teil der Geschichte.

Am Wochenende veranstaltete Giant Bomb PAX East ein Forum, in dem bekannt wurde, dass die Publikation nun unabhängig geworden ist und ihren Redakteuren gehört. Die Nachricht wurde in einem Artikel bestätigt, der hinzufügt:

"Nach über einem Jahrzehnt im Besitz des Unternehmens wird Giant Bomb nun wirklich unabhängig sein. Wir arbeiten nicht mehr für ein Unternehmen, sondern für Sie (bitte teilen Sie uns mit, wohin wir unsere PTO-Anfragen und Spesenabrechnungen senden können). Wir dienen nicht einem Algorithmus oder Führungskräften, wir dienen Ihnen, dem Publikum. Wir wollen uns auf das stützen, was Giant Bomb schon immer so besonders gemacht hat, und das sind die Menschen, die man in unseren Inhalten sieht und hört, und unsere extrem leidenschaftliche Community."

Als Teil dieser Indie-Bemühungen hat Giant Bomb Abonnementmodelle vorgestellt, die der Publikation helfen sollen, sich über Wasser zu halten.

Freuen Sie sich, Giant Bomb wieder zu sehen?