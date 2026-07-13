Gianni Infantino bereit, die WM 2030 auf 64 Teams zu verlängern, um kleineren Ländern Anreize zur Verbesserung zu geben.

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Bist du traurig, weil die Weltmeisterschaft 2026 zu Ende geht? Die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten hat mehr Teams als je zuvor begrüßt, doch zum ersten Mal in der Geschichte sind die vier topplatzierten FIFA-Nationen (Frankreich, Argentinien, Spanien und England) auch die letzten vier im Wettbewerb, der mit 48 Teams begann.

Die Weltmeisterschaft 2030 wird etwas Besonderes sein, da sie das 100-jährige Jubiläum der ersten offiziell anerkannten Weltmeisterschaft markiert. Es wird außerdem in drei Ländern stattfinden, Spanien, Portugal und Marokko, aber auch Gruppenspiele in Argentinien, Uruguay und Paraguay umfassen. Tatsächlich setzt sich CONMEBOL, der Fußballverband in Südamerika, für einen noch größeren Wettbewerb ein, eine Weltmeisterschaft mit 64 Teams, die es mehr Ländern des Kontinents ermöglichen würde, sich zu qualifizieren.

Während die Idee in den letzten Monaten diskutiert wurde, mit einigen Befürwortern, anderen dagegen, hat Gianni Infantino nun die Tür für die Idee geöffnet, auch wenn sie nach dem Ende der aktuellen Weltmeisterschaft nicht entschieden wird. Er wurde nach dem Potenzial einer Erweiterung auf vierundsechzig Teams beim Schweizer Sender Blue Sport gefragt und sagte, dass dies Themen seien, die nach der Weltmeisterschaft untersucht werden... aber schien offen für die Idee zu sein.

"Bei der Organisation einer Weltmeisterschaft ist es wichtig, sie für die ganze Welt zu organisieren – nicht nur für Europa und Südamerika, sondern effektiv für die ganze Welt. Jede Nation sollte davon träumen dürfen, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen", sagte Infantino.

"Man sieht, dass die Qualität der Teams extrem hoch ist und weltweit immer höher wird. Wenn man kleineren Ländern keine Chance gibt, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen, fehlt ihnen der Anreiz, sich weiter zu verbessern."