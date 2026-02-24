Gianluca Prestianni ist trotz der UEFA-Sanktion nach Madrid gekommen

HQ

Benfica-Spieler Gianluca Prestianni ist vor dem Champions-League-Spiel gegen Real Madrid am Mittwoch um 21 Uhr MEZ, 20 GMT im Bernabéu, nach Madrid gekommen, obwohl er von der UEFA nach seiner angeblichen rassistischen Beleidigung gegenüber Vinícius letzte Woche eine Spielsperre hatte.

Benfica legte gegen die Sanktion Berufung ein und beklagte, dass ihnen während der laufenden Untersuchung ein Spieler entzog, "obwohl die benötigte Zeit wahrscheinlich keinen praktischen Einfluss auf das Rückspiel der Champions League haben wird". Trotz dieser Aussage reiste Prestianni nach Madrid, was als Zeichen von Protest und Druck gegenüber der UEFA und Real Madrid gesehen wird.

In dem sehr seltenen Fall, dass die UEFA die Sperre gegen Prestianni vor dem Spiel aufhebt, wurde Real-Madrid-Torwart Thibaut Courtois gefragt, ob sie den Salut an Prestianni ablehnen würden, und er sagte, sie hätten nicht darüber gesprochen.

Die Entscheidung der UEFA "prima fiace", was auf den ersten Blick bedeutet, Prestianni während der laufenden Untersuchung zu sperren, könnte als Mittel gesehen werden, weitere Auseinandersetzungen im Bernabéu zu vermeiden, wenn die Spieler von Madrid und Benfica erneut aufeinandertreffen, aber die Anwesenheit von Prestianni im Stadion, vielleicht sogar auf der Bank, könnte weitere Vorfälle auslösen, die das Spiel destabilisieren könnten. etwas, das Benfica zugutekommen könnte, das nach einem Rückstand von letzter Woche zurückkommen muss. Mourinho wird jedoch nicht auf der Bank sein, da er ein rotes Auto erhalten hat, und wird heute nicht zur Presse erscheinen.