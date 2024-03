Giancarlo Esposito zeigt Interesse an der Rolle des Professor X

HQ

Von all den Fancasts, die es gibt, sind viele Leute der festen Überzeugung, dass Giancarlo Esposito eine gute Wahl für die Rolle wäre, sollten wir jemals einen neuen Professor X sehen.

Esposito selbst hat nun ein neues Interesse daran gezeigt, Professor X zu spielen. Im " Fade To Black "-Podcast sagte Esposito, dass es "großartig wäre, wenn er Professor X und Denzel Washington Magneto spielen würde."

Er ist sich jedoch nicht sicher, was einen wichtigen Teil der Rolle betrifft, nämlich dass er den ganzen Tag im Rollstuhl sitzen muss. "Die körperliche Vorstellung, jeden Tag im Rollstuhl zu sitzen, reizt mich nicht. Ich fühle mich einfach nicht so alt und sitze nicht so gerne", sagte er.

Was denkst du? Ist das ein Dealbreaker oder könnten wir ein X-Men: First Class-Szenario sehen, in dem Esposito den größten Teil des Films auf den Beinen ist?