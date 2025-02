Giancarlo Esposito wird in der Netflix-Serie The Residence im Weißen Haus ermordet

HQ

Wir machen uns heute auf den Weg ins Weiße Haus für ein politisches Drama auf Netflix mit dem Titel Zero Day, in dem Robert De Niro die Hauptrolle spielt, aber wir werden in einem Monat auch ins Weiße Haus gehen, wenn auch für eine etwas andere Erfahrung.

Am 20. März wird Netflix die Krimiserie The Residence vorstellen, ein komödiantisches Drama, das sich um einen Mord dreht, der sich während eines herrschaftlichen Abendessens in der berühmten Villa ereignet hat. Diesmal ist es Giancarlo Esposito, der in den sauren Apfel gebissen hat (oder anscheinend erstochen wurde, wenn wir pedantisch sind...), und um den Fall zu lösen und den Mord aufzuklären, ist Uzo Adubas Cordelia Cupp am Tatort, um die 157 Verdächtigen zu befragen und die 132 Zimmer des riesigen Hauses zu durchsuchen, um den einzigen Mörder zu finden.

The Residence wird ab dem 20. März auf Netflix erscheinen, und in diesem Sinne können Sie sich den vollständigen Trailer unten ansehen, um zu sehen, ob Sie diesen Titel zu Ihrer Watchlist hinzufügen sollten.