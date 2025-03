Giancarlo Esposito will Mr. Freeze im DCU spielen

HQ

Es sieht so aus, als ob Giancarlo Esposito ein DCU-Debüt ins Auge fasst. Konkret möchte er die Figur des Mr. Freeze in James Gunns neuer Version der Welt von DC spielen. Dies geschieht etwas mehr als einen Monat, nachdem Esposito zum ersten Mal im MCU als Teil des Films Captain America: Brave New World auftauchte.

Laut IGN verriet Esposito auf der FanExpo Cleveland, dass er daran interessiert wäre, Mr. Freeze zu spielen. Er verriet keine weiteren Details darüber, was ihn an der Figur interessiert, aber die Fans beginnen bereits, die Verbindung zu erkennen. Sie glauben, dass er eine gute Wahl für den ikonischen Batman-Bösewicht wäre.

Das ist aber der Fall, wenn Matt Reeves ihn nicht zuerst erreicht. Die Spekulationen um die Handlung von The Batman Part 2 sind seit dem Ende des ersten Films weit verbreitet, und obwohl sie immer noch weitgehend in Geheimnisse gehüllt ist, deutet eine beliebte Theorie darauf hin, dass ein überflutetes Gotham die perfekte Kulisse für einen Bösewicht ist, der alles einfriert.