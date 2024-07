Giancarlo Esposito will eines Tages ein Prequel von Gus Fring sehen

Es gibt nur wenige TV-Bösewichte, die bekannter und besser dargestellt werden als Gus Fring. Giancarlo Espositos Leistung mag Segen und Fluch zugleich gewesen sein, denn sie brachte ihm wahren Ruhm ein, aber jetzt sieht man ihn immer wieder in ähnlichen Rollen.

Er ist jedoch immer noch offen dafür, eines Tages zu Fring zurückzukehren. Im Gespräch mit DiscussingFilm sprach Esposito über seine Hoffnungen auf eine Prequel-Serie mit Gus Fring. "Ich habe nicht die Macht, grünes Licht für ein Gus Fring-Prequel zu geben, aber ich denke, dass diese Figur ein wenig Aufmerksamkeit in diesem Bereich verdient. Vielleicht sage ich das jetzt, weil ich zuversichtlich bin, dass ich an erster Stelle stehen und Zuschauer für eine interessante Geschichte gewinnen kann", sagte er.

Es scheint, dass Giancarlo Esposito auch den ursprünglichen Breaking Bad-Schöpfer Vince Gilligan und den Autor Peter Gould zurückbringen will. "Habe ich es Peter gegenüber erwähnt? Das habe ich auf jeden Fall, aber er möchte jetzt in einem anderen Universum spielen. Aber wer weiß, was die Zukunft bringen wird? Ich habe das Gefühl, dass ich schon immer die Hintergrundgeschichte von Gus Fring erzählen wollte, weil ich denke, dass wir alle mehr über seine komplizierte Natur und seine Entstehung erfahren wollen."

Im weiteren Verlauf des Interviews spricht Esposito auch die Tatsache an, dass es bei Charakteren wie Gus manchmal wichtig ist, einen Teil ihrer Geschichte unerwähnt zu lassen, da das Geheimnis die Zuschauer für eine längere Zeit interessiert.

Würdest du dir eine Prequel-Serie von Gus Fring ansehen?