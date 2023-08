Giancarlo Esposito könnte in James Gunns DCU mitspielen

HQ

Giancarlo Esposito ist als einer der besten Bösewicht-Schauspieler bekannt, die es derzeit gibt. Seine Leistung als Gus Fring in Breaking Bad hat ihn zum Star gemacht, und jetzt scheint es, als wolle er sich in James Gunns DCU engagieren.

Bevor die WGA- und SAG-AFTRA-Streiks alles lahmlegten, sagte Esposito, dass er ein Treffen mit James Gunn hatte, bei dem besprochen wurde, ob er einen Platz in der DCU haben würde. Dies garantiert keine Rolle für Esposito, aber Gunn würde sicherlich einen so großartigen Schauspieler in seinem Team haben wollen.

Esposito sagte auch, dass er sich der Fan-Castings von ihm als Professor X und Mr. Freeze bewusst ist. Wenn Sie uns fragen, wäre es interessant, ihn als einen Charakter zu sehen, der nicht nur wie Gus aus Breaking Bad ist. Esposito hat eine große Reichweite, und ihn in einem anderen Licht zu sehen, könnte mehr Menschen helfen, das zu erkennen.

