Gian van Veen überrascht Luke Humphries bei der PDC World Championship, Littler kommt ins Halbfinale

Die PDC-Weltmeisterschaft befindet sich in der Endphase, mit Halbfinals am Freitag, den 2. Januar, beginnend um 19:00 Uhr GMT, wobei Luke Littler nach seinem 5:0-Sieg über Krzysztof Ratajski im Final Four steht. Es ist sein drittes PDC-Halbfinale in Folge, und der amtierende Meister trifft im Halbfinale auf Ryan Searle.

Unterdessen trifft Gary Anderson heute Abend auf Gian van Veen, nachdem Luke Humphries, 30, am 1. Januar im Viertelfinale von dem niederländischen Spieler mit 5:1 besiegt wurde. Humphries gewann die Ausgabe 2024 des Turniers, doch nun steigt Van Veen, 23, der als zehnter gesetzter Platzierter einstieg, vorläufig auf den dritten Platz in der PDC-Weltrangliste auf.

"Nach dem letzten Spiel fragte mich jemand, ob das der größte Sieg meiner Karriere sei, und ich sagte nein, es war das Europameisterschaftsfinale. Jetzt ist es wahrscheinlich dieser Sieg heute Abend. Ich bin so überglücklich", sagte Van Veen gegenüber Sky Sports. Van Veen gewann kürzlich seine zweite Jugend-Weltmeisterschaft in Folge.