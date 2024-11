Gi-hun versucht, den Leuten im neuen Squid Game-Trailer die Regeln von Rotes Licht und grünes Licht beizubringen

HQ

Nachdem du es geschafft hast, eine Reihe von tödlichen Spielen zu überleben und der einzige Gewinner von Millionen zu werden, ist das Letzte, was du denken würdest, dass du noch ein paar Spiele spielen willst. Genau das hat Seong Gi-hun jedoch getan, denn er versucht, die Spiele von innen heraus zu zerstören.

Im Teaser für Staffel 2 der Erfolgsserie sehen wir, wie Gi-hun versucht, die Leute darüber zu informieren, was die Spiele wirklich sind, bevor sie am Ende tot sind. Leider scheinen die Leute nicht zuzuhören und wollen weiterspielen, um ihre potenziellen Gewinne weiter zu steigern.

Auch äußere Mächte sind im Spiel, denn es scheint, dass unser Lieblingsdetektiv Hwang Jun-ho eine Invasion auf der Insel anführt, auf der die Spiele stattfinden, was zu viel mehr Action führt. Schaut euch den neuen Trailer unten selbst an und haltet Ausschau nach Squid Game Season 2 am 26. Dezember.