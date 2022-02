Ghostwire Tokyo: Shinji Mikami denkt "höchstwahrscheinlich" auch an Xbox-Spieler

HQ

Tango Gameworks und der Publisher Bethesda veröffentlichen Ghostwire Tokyo nächsten Monat auf PC und Playstation 5. Beide Firmen gehören inzwischen zu Microsoft, doch Xbox-Kunden werden den Titel vorerst nicht auf ihrer Konsole spielen können. Das liegt daran, dass Microsoft Bethesdas Mutterfirma Zenimax Media aufgekauft hat, als das Exklusivitätsabkommen zwischen Sony und Tango Gameworks bereits bestand.

Der Studiochef Shinji Mikami deutet im Gespräch mit VG24/7 jedoch an, dass sie in der Zukunft "höchstwahrscheinlich" auch an Xbox-Spieler denken werden. Im neuesten Trailer des Spiels erfahren wir bereits, dass die Zeitexklusivität "mindestens ein Jahr" lang anhält. Ob wir dann wirklich direkt im März 2023 eine Xbox-Series-Version von Ghostwire Tokyo erhalten, steht momentan aber noch in den Sternen.