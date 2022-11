Ghostwire Tokyo scheint inoffiziell für Xbox bestätigt zu sein

HQ

Ghostwire Tokyo war einer von zwei Sonderfällen, als Microsoft letztes Jahr Bethesda kaufte, da Sony bereits Konsolen-Exklusivverträge abgeschlossen hatte. Dies führte dazu, dass das Spiel bereits im März für PC und PlayStation 5 veröffentlicht wurde, aber nicht für Xbox, obwohl Microsoft sowohl den Entwickler und Publisher als auch das Franchise besaß.

Die meisten Leute gingen wahrscheinlich davon aus, dass es nach einem Jahr für Xbox veröffentlicht werden würde, wenn der zeitgesteuerte Exklusivvertrag abgelaufen ist (dies geschah mit Deathloop, dem zweiten Sonderfall, Anfang dieses Herbstes), obwohl Microsoft nicht darüber sprechen konnte und technisch immer noch nicht kann, da Sony einen Exklusivvertrag hat. Aber es scheint, als ob eine Xbox-Version jetzt so gut wie bestätigt ist, da Bethesda Softworks einen neuen internationalen Verlagssitz in London hat, der verdächtigerweise Ghostwire Tokyo-Material an der Wand hat - gelistet für Xbox Series S / X.

Dies bemerkte der deutsche Xbox-Insider Klobrille, der das Foto von der offiziellen Homepage von Bethesda London zeigte, das nun entfernt zu sein scheint. Da Tango Gameworks ein Bethesda-eigenes Studio ist, mit Bethesda als Publisher, bezweifeln wir, dass dies versehentlich an die Wände gedruckt wurde, und es ist eine sehr sichere Wette anzunehmen, dass Ghostwire Tokyo im März 2023 für Xbox Series S / X veröffentlicht wird und dass es im Game Pass enthalten sein wird.