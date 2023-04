Ghostwire Tokyo scheint für Xbox viel schlimmer zu sein als für PlayStation

HQ

Ghostwire Tokyo war ein seltsamer Fall, als es im März letzten Jahres um PC und PlayStation 5 ging, da es keine Xbox Series S/X-Version gab, obwohl Microsoft sowohl die Entwickler von Tango Gameworks als auch den Publisher Bethesda Softworks besaß. Der Grund dafür war, dass Sony vor der Übernahme durch Microsoft eine Vereinbarung mit Bethesda unterzeichnet hat und Ghostwire Tokyo daher erst kürzlich auf Xbox Series S/X gestartet wurde (und auch im Game Pass enthalten ist). Viele dachten wahrscheinlich, dass ein Microsoft-eigener Entwickler etwas mehr Liebe in die Xbox-Version stecken würde, weil diese Spieler länger warten mussten und weil es ein Spiel für ihr eigenes Ökosystem ist. Das scheint jedoch nicht der Fall zu sein.

Die Tech-Wizards von Digital Foundry haben alle Versionen überprüft, und es ist klar, dass die PC-Edition immer noch die beste ist und dass die Xbox-Versionen deutlich schlechter sind als die ein Jahr alte auf PlayStation 5 ... was anfangs nicht besonders beeindruckend war. Digital Foundry sagt:

"Auf der PS5 läuft Ghostwire Tokyo einfach in wesentlich besserer Form als [Xbox] Series X, was definitiv eine Enttäuschung ist, wenn man bedenkt, wie schlecht der Titel auf der PS5 von Anfang an lief. Die Serie S läuft deutlich schlechter als die beiden High-End-Konsolenplattformen."

Nach einer gründlichen Überprüfung des Spiels für PlayStation und Xbox kommen sie zu dem Schluss:

"Ghostwire Tokyo auf Xbox Series X und Xbox Series S ist eine große Enttäuschung. Die Hauptprobleme der PS5-Version wurden nicht behoben, daher ist die Leistung inkonsistent, die Eingabe fühlt sich sehr träge an und es gibt eine lächerliche Anzahl visueller Optionen. Zusätzlich zu diesen häufigen Problemen sind die Bildraten tendenziell wesentlich niedriger, und die Raytracing-Qualität ist schlechter und leidet unter visuellen Störungen."

Ob Tango Gameworks die Xbox-Versionen mit einem Update fixieren wird, scheint zweifelhaft. Ghostwire Tokyo war nie ein Verkaufsschlager und nach dem Erfolg von Hi-Fi Rush ist es wahrscheinlicher, dass sie stattdessen ihre ganze Energie in neue Projekte stecken werden - die wahrscheinlich konsolenexklusiv für Xbox sein werden.