Ghostwire Tokyo: PS5-Controller Dualsense übermittelt "jede einzelne Aktion" haptisch

Ghostwire Tokyo haben wir letzte Woche in Aktion gesehen, als Sony Spiele für ihre neue Konsole vorstellte. Die Zusammenarbeit zwischen Tango Gameworks und den japanischen Hardware-Herstellern umfasst nicht nur eine zeitexklusive Veröffentlichung, denn das Spiel scheint umfangreichen Gebrauch vom haptischen Feedback des Dualsense-Controllers zu machen. Anne Lewis, Bethesdas Content-Managerin, erklärte Videogamer im Gespräch, dass das Spiel "jede einzelne Aktion" im Spiel realisiert, um haptisches Feedback an den Controller zu senden. Die Spieler erhalten also nicht nur auf dem Bildschirm unmittelbares Feedback:

"Tango Gameworks nutzt die Leistung der Playstation 5, um ihre einzigartige Vision eines übernatürlich heimgesuchten Tokyos zum Leben zu erwecken. Die neueste Technologie ermöglicht nicht nur ein neues Maß an visueller [Detailtreue], auch das Audio wurde noch weiter verbessert, um Tango Gameworks' unheimliche Umgebungen von Tokyo [zu perfektionieren]. Darüber hinaus löst jede Fähigkeit und Charakteraktion ein haptisches Feedback über den Dualsense aus und versetzt den Spieler dadurch in den Horror von Ghostwire Tokyo."

Wie genau sich das alles abspielen soll, wissen wir noch nicht, doch es klingt spannend und innovativ. In Ghostwire Tokyo scheinen übernatürliche Begegnungen mit unheimlichen Wesen vor allem kriegerisch abzulaufen, aber wir sind gespannt darauf, diese Technologien im Einsatz zu sehen. Der Xbox-One-Controller wird ebenfalls über Arten des haptischen Feedbacks verfügen - normal Vibration zählt nämlich bereits dazu.