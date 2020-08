Ghostwire Tokyo lässt uns Hunde streicheln

Der japanische Entwickler Shinji Mikami hat Spiele, wie Resident Evil, Dino Crisis, Devil May Cry und The Evil Within geschaffen, die nicht unbedingt in erster Linie für ihre Absurdität abgefeiert werden. Auch das nächste Projekt des kreativen Kopfes scheint eine Dualität zwischen Action-Horror mit sorgenfreien Einspritzern zu werden, verrät das neueste Video. Dieser jüngste Trailer bestätigt nämlich das, was einen beachtlichen Teil des Internets zu interessieren scheint: Dass wir in den Straßen von Tokyo Hunde streicheln können, sobald Ghostwire Tokyo irgendwann im nächsten Jahr auf PC und PS5 startet. Guter Junge!

