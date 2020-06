Ghostwire Tokyo ist Shinji Mikamis bisher längste Produktion

Die Videospielikone Shinji Mikami ist vielen Menschen ein Begriff, selbst wenn sie mit dem Genre Survival-Horror normalerweise eher nichts anfangen können. Am bekanntesten ist der kreative Kopf für seine Arbeit am Resident-Evil-Franchise, das er bis Teil 4 begleitet hat. Anschließend hat er uns The Evil Within präsentiert, entwickelt bei seinem eigenen Studio Tango Gameworks. Seit einiger Zeit arbeitet er mit seinem Team an einer IP namens Ghostwire Tokyo, das letztes Jahr auf der E3 enthüllt wurde. Das eigentliche Spiel stand bei der Berichterstattung etwas im Hintergrund, weil man wenig darüber gesehen hat und die begeisterte Rede der Creative- und Art Directorin Ikumi Nakamura die Aufmerksamkeit auf sich zog.

In einem Interview mit IGN sprach Mikami kurz über das Projekt und erklärte dabei, dass die Idee für das Spiel eigentlich von Nakamura stamme (die das Studio Ende 2019 überraschend verließ). Trotz des Abgangs hat sich das Projekt seitdem weiterentwickelt, auch in Bezug auf die Teamgröße.

"Das erste Team begann mit ungefähr fünf Mitarbeitern und wir haben sechs Monate daran gearbeitet. Wir haben uns dann auf 10 Mitarbeiter erweitert und einige Jahre daran gearbeitet, bevor wir die volle Produktion aufgenommen haben." Mikami erwähnte außerdem, dass dieses Projekt wahrscheinlich das Spiel sei, an dem er bis dato am längsten entwickelt habe. Ghostwire Tokyo ist also schon seit einiger Zeit in der Entwicklung, doch bislang wissen wir nicht viel über den Titel. Vielleicht erfahren wir ja schon bald Näheres dazu.