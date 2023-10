Ghostwire Tokyo ist kostenlos für PC erhältlich

HQ

Wenn Sie ein PC-Spieler sind, gibt es eine Menge Möglichkeiten, kostenlose Spiele zu erhalten. Epic Games verlost jeden Donnerstag einen Titel, aber Amazon Prime Gaming ist nicht zu verschlafen, wenn Sie ein Angebot haben wollen. Mit dem Gaming-Teil Ihres Prime-Abonnements können Sie jetzt Ghostwire Tokyo kostenlos nutzen.

Alles, was Sie tun müssen, ist, zu Prime Gaming zu gehen, sich mit einem gültigen Prime-Abonnement anzumelden und das Spiel herunterzuladen. Obwohl es vielleicht nicht so gut aufgenommen wurde wie der neueste Output von Tango Gameworks, hat Ghostwire Tokyo Millionen von Spielern gefeiert.

Wenn Sie auf der Suche nach weiteren kostenlosen Spielen sind, bietet Prime Gaming auch GRUNND, The Coma 2: Vicious Sisters - Deluxe Edition, Monster Prom 2: Monster Camp, The Textorcist, Golden Light und Super Adventure Hand an.

Wirst du dir Ghostwire Tokyo ansehen?