Ghostwire Tokyo erreicht über 4 Millionen Spieler

Ghostwire Tokyo wurde ursprünglich letztes Jahr für PC und PlayStation 5 veröffentlicht, wurde aber letzten Monat endlich für Xbox Series S/X veröffentlicht. Da es vom ersten Tag an in Game Pass enthalten war, scheint dies zu einem großen Zustrom von Menschen geführt zu haben, die diesen ganz besonderen Besuch in der japanischen Hauptstadt genossen.

Jetzt hat der offizielle Twitter-Account für das Spiel enthüllt, dass über vier Millionen Spieler Ghostwire Tokyo gespielt haben, und mit einer guten Mundpropaganda gehen wir davon aus, dass diese Zahl noch einige Zeit weiter wachsen wird. Unsere Eindrücke vom Spiel über Ghostwire Tokyo" target="_blank">könnt ihr hier nachlesen.

Hast du schon Ghostwire Tokyo gespielt und was denkst du darüber?