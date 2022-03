Ghostwire Tokyo enthält alle Orte, die Tango Gameworks an der japanischen Hauptstadt liebt

HQ

Ghostwire Tokyo bietet uns zwar keine klassisch-offene Spielwelt, doch wir scheinen trotzdem die Freiheit zu besitzen, die Umgebung weitestgehend erkunden zu können. Die Entwickler von Tango Gameworks haben sich eigenen Aussagen zufolge sehr darauf konzentriert, die Essenz der japanischen Hauptstadt einzufangen, obwohl man sich im Spiel hauptsächlich durch eine Geisterstadt bewegt. In einem Interview mit dem Edge-Magazin sagte der Entwicklungsleiter Masato Kimura kürzlich, dass man auf diese Weise sicherstellen wollte, dass "alle coolen Features von Tokyo" im Spiel vertreten sind:

„Das Spiel verwendet im Grunde all die coolen Elemente von Tokyo. Wir haben das alles irgendwie komprimiert und in einer Sandbox gruppiert [...]. Es gibt viele verschiedene Teile von Tokyo, die auf coole Art und Weise miteinander verbunden sind. Es ist ein sehr hoher Kontrast. Was ist neu und was ist alt - es ist alles irgendwie vermischt, aber doch nicht wirklich [...]. [Diese Gegensätze] befinden sich Seite an Seite zueinander."

Ihr könnt euch bereits jetzt auf der Playstation einen kostenlosen Prolog von Ghostwire Tokyo anschauen, um euch auf die Veröffentlichung des Actionspiels am 25. März vorzubereiten.

Quelle: Glitched.