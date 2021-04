You're watching Werben

Im Februar testeten wir die Neuauflage des Klassikers Ghosts n' Goblins auf der Switch. Per Pressemeldung kündigt Capcom nun an, dass Ghosts 'n Goblins Resurrection auch auf PC, PS4 und Xbox One ein Zuhause finden soll.

Genauere Informationen liegen uns leider noch nicht vor. Sobald wir ein Release-Datum kennen, bringen wir Euch auf den aktuellen Stand. In der Zwischenzeit findet Ihr hier unsere Kritik der Switch-Version.