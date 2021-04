Ghostrunner-Marke geht für 5 Millionen Euro an 505 Games

You're watching Werben

Letzte Woche sicherte sich 505 Games Berichten zufolge die Markenrechte am Ghostrunner-Franchise. Die lagen zuvor beim polnischen Publisher All In! Games, die im Gegenzug ca. 5 Millionen Euro für den Deal erhalten haben. Abgesehen von der Lizenz erhält das Unternehmen durch diese Akquise "alle Lizenzen für die im Spiel verwendeten technologischen Lösungen".

All In! Games wird aufgrund des zuvor festgelegten Veröffentlichungsvertrags weiterhin einen Teil der Gewinne aus den laufenden Verkäufen erhalten und freut sich über das "unwiderstehliche" Angebot, das ihnen unterbreitet wurde. Ghostrunner wird in den kommenden Monaten weitere DLC-Pakete erhalten, erst im Herbst soll ein Update für die Konsolen der aktuellen Generation ausgeliefert werden.

