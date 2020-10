Ghostrunner wird 2021 einen Weg auf PS5 und Xbox Series finden

Wer den Sci-Fi-Slasher Ghostrunner für Playstation 4 oder Xbox One kauft, wird das Game auch auf der kommenden Konsolengeneration spielen können. Das haben die Entwickler diese Woche via Pressemitteilung bestätigt. Das Upgrade von den aktuellen auf die kommenden Maschinen wird innerhalb einer Konsolengeneration kostenlos geschehen, das braucht ihr beim Kauf also nicht gesondert zu beachten. Wer ab dem 27. Oktober digital vorbestellt, erhält je nach Plattform ein grell leuchtendes Katana-Schwerter in blau (Playstation) oder grün (Xbox). Mehr Infos bekommt ihr hier beim Publisher. Ghostrunner wird am 27. Oktober auf Nintendo Switch, PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht.