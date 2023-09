Ghostrunner verkauft sich 2,5 Millionen Mal

HQ

Ghostrunner hat sich über 2,5 Millionen Mal verkauft, eine beeindruckende Zahl, vor allem, als von den Entwicklern bekannt wurde, dass sie ursprünglich eine Ankündigung für 2 Millionen Exemplare machen wollten.

"Wir hatten ursprünglich vor, eine Ankündigung von 2 Millionen verkauften Einheiten zu machen", heißt es in einem Beitrag auf der Steam-Community-Seite des Spiels. "Aber die Aufregung um Ghostrunner 2 war so unglaublich, dass wir schnell auf 2,5+ Millionen Exemplare gesprungen sind, also dachten wir, wir könnten Ihnen genauso gut die aktuellsten Zahlen zur Verfügung stellen."

Ghostrunner bot den Fans ein großartiges, rasantes Action-Erlebnis in einer Cyberpunk-Welt. Hoffentlich kann die Fortsetzung mehr davon bieten, da sie sich dem gestapelten Veröffentlichungsplan für Oktober anschließt.

Ghostrunner 2 erscheint am 27. Oktober für PS5, PC, Xbox Series X/S und Nintendo Switch.