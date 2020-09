Ghostrunner säbelt euch auch unterwegs die Schaltkreise durch

Die Nintendo Switch ist nicht unbedingt dafür bekannt, schnelle Actionspiele aus der Ego-Perspektive souverän auszuführen, doch einige Entwickler realisieren auf dem Hybriden trotz überschaubarer Hardware-Power beeindruckende Ergebnisse. Entwickler One More Level versucht sich ebenfalls an dieser Herausforderung, denn ihr kommendes Spiel Ghostrunner wird nächsten Monat überraschend auf der Hybridkonsole starten.

In einem neuen Video sehen wir recht flottes Gameplay dieser frisch angekündigten Spielversion, die zwar optische Einbußen hinnehmen muss, allerdings noch immer anschaulich präsentiert wird. Ghostrunner landet am 27. Oktober übrigens nicht nur auf der Switch, sondern auch auf allen anderen Plattformen (Xbox One, Playstation 4 und PC). Im Spiel sind wir ein cooler Cyber-Ninja, der durch eine futuristische Cyberpunk-Stadt turnt, Gegner mit einem Katana zerhackt und Computer hackt.

Quelle: One More Level.