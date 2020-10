Ghostrunner im Test und ab 16 Uhr bei GR Live

Auf der Gamescom zeigte uns Entwickler One More Level ein neues Gameplay-Video für Ghostrunner und kündigte an, dass Spieler sich nun für die geschlossene Beta anmelden...

Demo für Cyber-Slasher Ghostrunner verfügbar

am 12. Mai 2020 um 09:04 NEWS. Von Lisa Dahlgren

Entwickler One More Level und Publisher All In! Games werben mal wieder für ihren kommenden Action-Slasher Ghostrunner. Das Spiel aus der ersten Person wurde mit einem...