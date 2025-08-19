Ghostrunner-Entwickler enthüllt First-Person-Soulslike namens Valor Mortis

Der Spaß auf der Gamescom Opening Night Live fängt gerade erst an, denn die Pre-Show für die riesige Übertragung ist gerade zu Ende gegangen. Während dieser Schnupperveranstaltung war ein Entwickler, der anwesend war, um zu zeigen, woran er gearbeitet hat, One More Level, das polnische Studio, das vor allem als Schöpfer der Ghostrunner -Titel bekannt ist.

Während der Pre-Show haben One More Level alle mit einem Projekt bekannt gemacht, das als Valor Mortis bekannt ist, das eigentlich ein ganz anderes Projekt ist als das, was wir vom Team erwarten, da es sich tatsächlich um ein Soulslike in der ersten Person handelt. Ja, das wird ein herausforderndes Spiel, das in einer Metroidvania-ähnlichen Welt spielt, die von Osteuropa während Napoleons Eroberung im 19. Jahrhundert inspiriert ist.

In der Pressemitteilung wird das Spiel wie folgt beschrieben: "Ein Singleplayer-First-Person-Soulslike-Spiel, das brutale, methodische Kämpfe, Metroidvania-inspirierte Levels und eine fesselnde Erzählung kombiniert, die von Horror, Korruption, Versuchung und Verschwörung umhüllt ist. In einer verzerrten Version des vom Krieg zerrissenen Osteuropas während Napoleons Eroberung im 19. Jahrhundert muss ein auferstandener französischer Soldat die korrumpierende Macht einer mysteriösen, pestähnlichen Substanz einsetzen, um die Menschheit vor den Schrecken des Krieges zu retten, die sie verursacht, während er gegen schreckliche Abscheulichkeiten kämpft, die nur in Albträumen zu finden sind."

Uns wurde auch gesagt, dass die Spieler in Valor Mortis in die Rolle von William schlüpfen, einem Soldaten, der aus einem Schlachtfeldgrab auferweckt wird, um eine Welt zu entdecken, die von Seuchen heimgesucht wird und in der Verbündete zu Abscheulichkeiten verzerrt wurden, die als Nephtoglobin bekannt sind. Ziel ist es, diese Welt zu erforschen und in ihr zu überleben, die als alternative Geschichte des 19. Jahrhunderts beschrieben wird.

Szymon Bryla, CEO von One More Level Valor Mortis, erklärte: "Mit Valor Mortis wollten wir etwas Neues und Originelles ausprobieren - ein dunkleres Erlebnis, das den Spielern dennoch eine echte Herausforderung bietet. Nach Ghostrunner wussten wir, dass wir die Grundlage hatten, um einen FPP-Titel zu erschaffen, aber diesmal in einem Soulslike-Genre. Gleichzeitig wollten wir dem treu bleiben, was wir am besten können - anspruchsvolle Spiele für Hardcore-Spieler zu entwickeln, die in einer fesselnden, weitläufigen Welt angesiedelt sind, und gleichzeitig zeigen, dass das Studio seit unseren vorherigen Projekten gewachsen ist. Valor Mortis ist eine frische, neue und originelle Interpretation des Soulslike-Genres, die wir kaum erwarten können, dass die Spieler sie in die Hände bekommen."

So wie es aussieht, wird Valor Mortis im Jahr 2026 auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, wobei ein Playtest für die kommenden Wochen geplant ist. Den Ankündigungstrailer für das Spiel könnt ihr euch unten ansehen.