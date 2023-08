Ghostrunner 2 Gamescom-Impressionen: Mehr von der Ghostrunner-Güte

HQ

Als Ghostrunner vor ein paar Jahren auf den Plan trat, entfachte es in vielen von uns einen Hotline Miami-Fan wieder. Flink durch eine Cyberpunk-Welt zu flitzen und dabei ein Katana und andere Ninja-ähnliche Werkzeuge zu verwenden, um Feinde flüssig und mühelos zu erledigen, war ein Rausch wie kein anderer. Es hatte sicherlich seine Grenzen, aber das Kern-Gameplay im Zentrum dieses Actionspiels reichte aus, um es unvergesslich zu machen und die bevorstehende Veröffentlichung von Ghostrunner 2 zu einem der Highlights für den Rest des Jahres 2023 zu machen.

Während wir bis zum 26. Oktober warten müssen, um das Spiel in seiner vollen Pracht zu sehen, hatte ich die Gelegenheit, Ghostrunner 2 als Teil einer kurzen Vorschau während unserer Zeit auf der Gamescom in diesem Jahr zu erleben. Zugegeben, dies war nur eine sehr kurze Vorschau, da ich es aufgrund früherer Erfahrungen mit der Ghostrunner-Serie geschafft habe, in knapp 15 Minuten durch die Demo zu zoomen, aber ich werde nicht leugnen, dass dies einige der unterhaltsamsten Minuten waren, die ich in diesem Jahr während der gesamten Show hatte.

HQ

Im Grunde genommen ist Ghostrunner 2 nur mehr von dem Ghostrunner, in den wir uns alle verliebt haben. Es stellt die Prämisse des vorherigen Titels nicht in Frage; Es geht nicht darum, einzigartige Mechaniken einzuführen, die das Gameplay neu definieren. Nein. Dies nimmt das Originalspiel, verbessert die Leistung und Grafik, fügt Tiefe hinzu, wo es kann, und schickt die Spieler auf eine Reise voller neuer Gefahren, Feinde und Rätsel, denen sie sich in der Folgekampagne stellen müssen.

Werbung:

Jack ist immer noch der Protagonist. Er ist immer noch witzig, cool und gefasst, wenn er unter Druck steht, wie ein Actionstar der 80er Jahre, der in einem Roboter-Ninja-Körper gefangen ist. Die Geschichte führt dich immer noch an dystopische und Cyberpunk-Orte innerhalb des riesigen Tower, aber der Unterschied besteht jetzt darin, dass Ghostrunner 2 beginnt, zu erkunden, was jenseits der Mauern von Tower existiert. Warum? Das war schwer zu sagen, da der Demo-Build an der erzählerischen Front nicht gerade allzu sehr darauf anspielte, aber anscheinend dreht sich der Grund um die Jagd auf einen anderen Ghostrunner-Rivalen.

Mit einer solchen Änderung der Umgebungen, die für diese Geschichte geplant sind, hat Entwickler One More Level versucht, ein neues Feature einzuführen, das sich sehr nach RoboCop anfühlt, da Jack hier in der Lage sein wird, auf ein neues Motorrad zu steigen, das, wenn man es auf den Punkt bringt, sich sehr ähnlich wie der Ghostrunner selbst spielt. Sie können beschleunigen, um Gefahren zu vermeiden und große Lücken zu überqueren. Wandfahrt; Schlitzen, um Energiezellen und andere Objekte zu zerstören und den Weg freizumachen. Lange Rede, kurzer Sinn, dies ist keine sperrige Harley Davidson, bei der Jack auf dem Fahrersitz sitzt, es ist ein futuristisches Fahrzeug, das sich nicht wirklich durch die Gesetze der Physik eingeschränkt fühlt. Mir wurde während meiner Zeit mit dem Spiel gesagt, dass das Motorrad mehrmals und auf vielfältige Weise in die Geschichte integriert wird, aber für erfahrene Ghostrunner-Fans, keine Sorge, das Kern-Gameplay des Hackens, Schlitzens und Ausweichens durch die Welt auf zwei Beinen ist immer noch sehr präsent.

Jack ist nicht nur in der Lage, zu schlitzen und auszuweichen, an Wänden zu rennen und zu springen, durch Wände zu schmettern und auf Schienen zu grinden, sondern hat auch wieder eine breite Sammlung von Gadgets zur Verfügung, die ihm sowohl im Kampf als auch in Plattformabschnitten helfen. Der Enterhaken ist zurück, und jetzt kannst du auch Shuriken werfen und bestimmte Objekte in der Welt mit kräftigen Explosionen manipulieren, was nützlich ist, um Plattformen zu bewegen oder ein explosives Fass auf eine Horde von Feinden abzufeuern.

Werbung:

Wie Sie sehen können, und wie es im ursprünglichen Ghostrunner der Fall war, ist diese Fortsetzung darauf ausgelegt, die Kraft der Kreativität in die Hände des Spielers zu legen. Wenn Sie einfach nur direkt und geradlinig sein und durch die Erzählung schießen möchten, können Sie das absolut tun, und wenn Sie etwas Flair hinzufügen und jedes Level so kreativ wie möglich abschließen möchten, ist die Gelegenheit wieder vorhanden. Diese Ghostrunner-Brillanz, die es dem Spiel ermöglichte, auf Speedrunner, technische Spieler und alle dazwischen anzuwenden, kehrt hier zurück, und im Allgemeinen kommt alles zusammen, um diese Fortsetzung genau das zu machen, was ich mir erhofft hatte: mehr Ghostrunner-Güte.