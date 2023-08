HQ

Ghostrunner 2, das Cyberpunk-Parkour-Actionspiel, erscheint am 26. Oktober 2023. Dies wurde zuerst vom bekannten Leaker billbil-kun durchgesickert, bevor es auf dem Twitter-Account von 505 Games offiziell bestätigt wurde.

Ghostrunner 2 wurde erstmals Anfang des Jahres enthüllt, aber abgesehen von ein paar Einblicken in das Gameplay in einem Cinematic-Trailer haben wir noch nicht viel davon gesehen. Hoffentlich wird sich dies ändern, da die Veröffentlichung nur noch ein paar Monate entfernt ist.

Das Spiel knüpft an die Ereignisse des Originals an, wobei wir den Dharma-Turm verlassen und in das trostlose Ödland ziehen, zu dem die Welt geworden ist. Wir werden uns ein ähnliches, rasantes Gameplay ansehen, das uns in Sekundenschnelle tot machen kann, zusammen mit einigen Sequenzen, in denen wir auf einem Motorrad um die Welt fahren.

Ghostrunner 2 erscheint am 26. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.