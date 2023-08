Ghostrunner 2 enthüllt Vorbesteller-Boni, Early Access und mehr im neuen Trailer

HQ

Für Ghostrunner 2 ist ein neuer, actiongeladener Trailer erschienen, der einige Einblicke in das Gameplay und einige der Bosse zeigt, denen wir so wie es aussehen wird.

Das Gegnerdesign für Ghostrunner 2 scheint einen großen Schritt nach vorne gemacht zu haben, denn einer der Bosse, die wir sehen, ist ein seltsamer Roboter, der etwa acht Arme und ein riesiges Schwert hat.

Es scheint auch, dass wir viel mehr Einblick in die Funktionsweise der Welt außerhalb des Dharma-Turms erhalten werden. Es sieht so aus, als wäre es stark von Mad Max inspiriert, aber mit einem Fokus auf Maschinenherren, wenn ich raten müsste. So oder so, es sieht toll aus und selbst in einem vollgepackten Oktober sollte Ghostrunner 2 auffallen.

Schließlich, bevor der Trailer geschlossen wurde, bekamen wir einen Blick auf die Editionen des Spiels. Die Deluxe Edition gewährt das Spiel, das traditionelle Katana-Paket und das Deluxe-Paket mit Schwert- und Hand-Skins. Die Brutal Edition enthält das und das Brutal Pack, Vorabzugang zum Spiel und den Season Pass.