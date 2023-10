HQ

Es scheint, dass viele Gamer in den letzten zehn Jahren zu Sadisten geworden sind. Eine gewagte Behauptung, aber wenn wir uns die Anzahl der Menschen ansehen, die es einfach lieben, ihre Köpfe gegen eine Mauer zu schlagen, um zu sehen, wie sie schließlich umstürzt, haben wir einige Beweise.

Allein die Popularität der Soulsborne-Serie reicht aus, um zu zeigen, dass die Leute eine echte Herausforderung lieben, aber nur sehr wenige Spiele sind vergleichbar mit der Frustration und dem Triumph, den man empfindet, wenn man sofort durch einen einzigen feindlichen Schlag getötet werden kann. Titel wie Hotline Miami und das originale Ghostrunner bleiben mir noch lange in Erinnerung als unglaubliche, rasante Action-Erlebnisse, die in den kurzen Stunden Spielzeit viel erreichen.

Ghostrunner 2 ist der neueste in einer Liste von Fortsetzungen in diesem Jahr, die nicht unbedingt versuchen, das Rad neu zu erfinden, sondern einfach zu einer bereits erfolgreichen Formel beitragen. Jack ist wieder einmal unser Protagonist, der den Dharma-Turm beschützt und nach dem Tod des Architekten versucht, die Macht der Climbers zu konsolidieren. Doch schon bald taucht eine neue Bedrohung in einer Gruppe von Ghostrunnern auf, die als Asura bekannt sind.

Dieses Mal wird viel mehr mit der Story gemacht, daher können wir während einer Mission nicht nur Stimmen im Kopf haben, sondern auch danach zu einem Hub zurückkehren, um Upgrades zu erhalten und mit einigen der Bergsteiger zu plaudern. Einige mögen diesen neuen Ansatz vielleicht nicht, da er Momente der Ruhe zwischen den Aktionen bietet, um die sich das erste Spiel nie gekümmert hat, aber sie geben uns die Möglichkeit, die Charaktere und die Geschichte der Welt viel besser kennenzulernen. Diese neue Herangehensweise an die Erzählung ist mutig und zahlt sich zum größten Teil aus, indem sie uns eine viel klarere Geschichte gibt, aber Ghostrunner 2 ist, wie sein Vorgänger, ein ziemlich kurzes Spiel, was bedeutet, dass es nicht wirklich genug Zeit gibt, um sich in Charaktere zu vertiefen oder zu wachsen.

Wahrscheinlich erwartest du hier jedoch keine tiefgründige Geschichte, die dir ans Herz geht. Ghostrunner 2 ist am besten mit einem Actionfilm zu vergleichen, mit bombastischen Versatzstücken und blitzschnellen Bewegungen, die dich immer wieder ohne Ärger sterben lassen, während du den besten Weg durch einen Raum voller Feinde findest. Die Gameplay-Struktur ähnelt weitgehend der des ersten Spiels. Du läufst einen linearen Parkour-Abschnitt hinunter und fühlst dich wie ein echter Roboter-Ninja, während du springst, flitzt und schwingst dich durch die wunderschöne Umgebung des Dharma-Turms, bevor du sofort eine Kugel oder einen Knüppel ins Gesicht isst, in einem größeren, offenen Bereich, der so gestaltet ist, dass du nach Belieben navigiert werden kannst, wobei du Geschwindigkeit und Vertikalität zu deinem Vorteil nutzen kannst.

Zu diesem Teil des Spiels gibt es keine Anmerkungen. Wenn Sie Ghostrunner geliebt haben, werden Sie Ghostrunner 2 in dieser Hinsicht lieben. Es verstärkt die Erfolgsformel des Originals, ohne die schlichte Größe des Originals zu opfern. Dinge wie die Blockmechanik und perfekte Paraden mögen auf dem Papier klein klingen, aber sie machen einen großen Unterschied, wenn es um den Kampf geht, und es ermöglicht Ghostrunner 2, viel bessere Bosse als das Originalspiel zu haben. In Ghostrunner waren die Bosse eigentlich Gimmick-Kämpfe, während wir es in der Fortsetzung mit etwas zu tun haben, das eher einem Soulslike ähnelt. Der Feind hat einen großen Gesundheitsbalken, den wir nach und nach mit unserem Schwert zerkleinern, außer dass wir immer noch mit einem Treffer sterben. Glücklicherweise gibt es in den Bosskämpfen gnädige Speicherpunkte, aber sie sind immer noch eine große Herausforderung und eine wirklich lustige Abwechslung von der Formel, so dass es sich genauso frisch anfühlt, wenn man wieder anfängt.

Leider gehen einige dieser neuen Schritte nicht in die richtige Richtung. Das Motorrad zum Beispiel war etwas enttäuschend. Wenn es auf Strecken ist und du durch enge Korridore oder einen Canyon fährst, fühlt es sich großartig an, es zu kontrollieren und kann genauso viel Spaß machen, wenn nicht sogar mehr als der Parkour, aber wenn du in den offeneren Räumen von Ghostrunner 2 zurückgelassen wirst, kann es sich ein bisschen mühsam anfühlen, von einem Ort zum nächsten zu gehen und das Tempo auf eine Weise zu unterbrechen, die dem Gesamterlebnis abträglich ist. Außerdem kann das Fahrrad manchmal ziemlich klobig sein und Probleme haben, wenn man den Rückwärtsgang einlegen muss. Es reicht keineswegs aus, um das Erlebnis zu ruinieren, aber es sorgt dafür, dass sich die Stunden, die man außerhalb des Dharma-Turms verbringt, nicht so leicht wiederspielbar anfühlen wie der Rest des Spiels.

Es gibt viel Wiederspielwert in Ghostrunner 2. Von Sammlerstücken bis hin zur Jagd nach Erfolgen haben diejenigen, die sich selbst herausfordern wollen, eine Fülle von Möglichkeiten, dies zu tun. Zusätzliche Herausforderungen wurden in die Levels gestreut, und Roguerunner.exe ist ein Roguelite-Minispiel, das Sie in verschiedene Parkour- und Kampfszenarien versetzt und Ihre Fähigkeiten testet, während Sie unterwegs Upgrades sammeln. Mit der bereits erwähnten Grafik und dem Soundtrack, der sofort in vielen meiner Playlists enthalten ist, hätte ich sicherlich nichts dagegen, noch etwas Zeit im Dharma-Turm zu verbringen, auch wenn die Hauptgeschichte abgeschlossen ist.

Der ursprüngliche Ghostrunner bot uns eine einfache Prämisse und großartige Action, die uns einen Nervenkitzel bescherten, von dem wir nicht wussten, dass wir ihn brauchten. Die Fortsetzung tritt dann viel selbstbewusster ein, füllt die Welt aus, führt neue Charaktere ein, während sie uns immer noch die gleiche unwiderstehliche Formel bietet, die die Fans in erster Linie bezaubert hat. Nicht alle mutigen neuen Schritte von Ghostrunner 2 landen, aber das Team von One More Level kann nicht dafür geschlagen werden, dass es versucht hat, eine großartige Fortsetzung zu liefern, die ein wesentliches Upgrade gegenüber der ursprünglichen Erfahrung darstellt.