Ghostface, T-1000, Conan der Barbar und Fan-Favoriten für das zweite Jahr von Mortal Kombat 1 bestätigt

Im Rahmen der San Diego Comic-Con trat NetherRealm Studios auf, um den Vorhang für das zweite Jahr von Mortal Kombat 1 zu lüften. Diese kommende Zusammenstellung von Inhalten wird sechs neue Kämpfer enthalten, von denen drei Mortal Kombat -Symbole sind und drei Gäste aus beliebten großen Franchises sind.

Dies alles wird Teil des Khaos Reigns zweiten Supportjahres sein, das am 24. September debütiert. Dies beginnt mit einem großen Auftakt, bei dem die drei zurückkehrenden Mortal Kombat Charaktere eintreffen werden, wobei es sich bei diesen drei um Noob Saibot, Cyrax und Sektor handelt. Cyrax und Sektor geben hier nicht ihr MK1-Debüt, da beide derzeit als Kameo-Jäger verfügbar sind.

Nach diesem Debüt können wir uns im Laufe des Jahres auf die drei Gastkämpfer freuen, die zum Spiel kommen. Es ist unklar, wann genau sie debütieren werden, aber irgendwann werdet ihr in der Lage sein, Ghostface von Scream, Conan the Barbarian und den T-1000 von Terminator 2: Judgment Day in die Schlacht zu bringen.

Die Erweiterung Khaos Reigns wird auch eine neue Geschichte enthalten, die sich auf Havok konzentriert, während er weiterhin Unruhe stiftet und sogar Sub-Zero als Noob Saibot wiederbelebt. Wenn diese große Auswahl an Folgeinhalten eintrifft, können Sie alles für 49,99 US-Dollar auf PC, PS5 und Xbox Series X abholen, wobei die Switch-Version 39,99 US-Dollar kostet. Das Kombat Pack 2 wird nicht für den eigenständigen Kauf verfügbar sein.