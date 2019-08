Ghostbusters-Remake erscheint am 4. Oktober auf Konsole und PC

Saber Interactive nannte heute den Erscheinungstermin von Ghostbusters: The Video Game Remastered, der "HD-Neuauflage" des gleichnamigen Actionspiels aus dem Jahre 2009. Der Titel wird am 4. Oktober auf Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One und PC (Epic Games Store) bereitstehen und Geisterjäger zurück nach New York holen. Im Spiel stoßen wir als neues Mitglied zu den legendären Ghostbusters und müssen Manhattan von fiesen Gespenstern befreien. Viele der originalen Synchronsprecher stehen in der Neuauflage bereit, Fans dürfen sich also auf einen besonderen 35. Geburtstag des Franchise einstellen.