Ghostbusters: The Video Game Remastered

Wir erhalten zusätzlich Kohle, wenn wir mit unserem PKE-Meter in die Egoperspektive wechseln und die Umgebungen nach wertvollen Artefakten absuchen.

Vor zehn Jahren durften wir in Ghostbusters: The Video Game zum ersten Mal Geister einfangen, jetzt bringen uns Saber Interactive und Mad Dog Games ein Remaster. Da unsere Eindrücke einige Jahre auf dem Buckel haben, wollten wir die Neuauflage nutzen, um unseren Erinnerungen auf die Sprünge zu helfen. Optisch hat sich natürlich einiges getan, das fällt direkt auf. Das HD-Remake sieht schick aus und läuft auf dem PC flüssig, nachdem wir es aus dem Epic Game Store geladen hatten.

Ein paar merkwürdige Auffälligkeiten gibt es trotzdem, beispielsweise sind die Zwischensequenzen erstaunlich grobkörnig (und im Vergleich zum Rest des Spiels auch deutlich schlechter in ihrer Qualität). Die Charaktermodelle fallen ebenfalls auf, denn sie liegen einfach immer ein wenig daneben. Oft bewegt sich Dan Aykroyds Mund während der Dialoge nicht oder Bill Murray verdreht merkwürdig die Augen. Durch solche Dinge merkt man einfach, dass in Ghostbusters die Zeit stehengeblieben ist. Das Gameplay geht aber noch voll in Ordnung, wodurch es auch mit aktuellen Spielen mithalten kann. Die Farben kommen ebenfalls gut rüber, auch die Umgebungen sehen meistens okay aus.

Die Handlung stammt nicht aus den ersten beiden Filmen, sondern spielt zwei Jahre nach Ghostbusters II. Vorwissen wird vorausgesetzt und es wird nicht lange gefackelt. Wir sind ein Anfänger, der sich Peter Venkman (Bill Murray), Raymond Statz (Dan Aykroyd) und dem Rest der Truppe anschließt, um Herr der Geisterplage zu werden. Und davon gibt es natürlich einige, etwa die legendären Slimer oder den berühmten Stay Puft Marshmallow Man. Das Game trifft den Ton der Filme, bietet jedoch eine eigenständige Geschichte. Natürlich ist es toll, dass die Figuren aus dem Original mit von der Partie sind und viel zu erzählen haben. Aber so ähnlich sehen diese Charaktere ihren Vorbildern dann doch nicht (mehr).

Im Hauptquartier erlernen wir die Grundlagen der Geisterjagd und den Umgang mit dem Protonenstrahler. Auf diese Weise erledigen wir kleinere Nervensägen und schwächen mächtigere Geister, um sie für unsere Fallen vorzubereiten. Auf große Überraschungen solltet ihr nicht warten, da Ghostbusters: The Video Game ein gradliniges Spektakel ist. In der ersten Stunde geht es noch recht gemächlich zu und das wird dem Rest des Spiels nicht wirklich gerecht. Nachdem wir das Hotel verlassen haben, geht der Spaß wirklich los. Der riesige Marshmallow Man ist sicher einer der Höhepunkte des gesamten Spiels und er taucht schon relativ früh auf. In diesem gigantischen Bosskampf setzen wir in die Tat um, was wir bereits gelernt haben.

Anschließend kommen neue Mechaniken dazu, wie etwa der Strahl, der Gegner einfrieren kann oder ein Schrotflinten-artiger Schuss. Wir können unserer gesammeltes Geld in Upgrades stecken und auf diese Weise verschiedene Fähigkeiten verbessern. Wir erhalten zusätzlich Kohle, wenn wir mit unserem PKE-Meter in die Egoperspektive wechseln und die Umgebungen nach wertvollen Artefakten absuchen. In dieser Ansicht entdecken wir zudem mögliche Geister-Präsenzen in unserem Umfeld. Wir setzen das Gerät neben unseren anderen Fähigkeiten ein, um der Truppe zu helfen. Natürlich stoßen wir auch auf den Ecto-1-Einsatzwagen, Fans der Filme wird also einiges geboten.

Obwohl die alte Version für PS3 und Xbox 360 Multiplayer bot, fehlt dieser Modus im Remaster leider. Das Spiel wäre ein geiler Mehrspielertitel, allerdings verzichtete bereits die alte Version auf eine Koop-Kampagne. Damals gab es einen zusätzlichen Modus, in dem wir Geister fangen und Disruptoren verteidigen mussten. Es wäre schön, wenn der Multiplayer nachgeliefert würde, denn der hat uns mir früher viel Freude bereitet. Die Kampagne hat trotzdem einiges zu bieten. Wir bekommen zwischen sechs und acht Stunden Spielzeit in abwechslungsreichen Umgebungen und treffen auf bekannte und neue Charaktere. Große Fans können den Traum leben, ein echter Geisterjäger zu sein. Mit den neuen Ghostbusters-Filmen am Horizont ist das hier eine gute Gelegenheit, neu oder wieder in das beliebte Franchise einzutauchen.

