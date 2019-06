Ghostbusters: The Video Game Remastered für PC und Konsolen angekündigt

Das Gerücht verbreitete sich bereits vor einigen Wochen im Internet, Mitte der Woche kam dann die offizielle Bestätigung: Das Actionspiel Ghostbusters: The Video Game von 2009 (PS2, PS4, Wii und Xbox 360) wird noch in diesem Jahr als Neuauflage für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Es ist eine überarbeitete Version des Originals mit aktualisierter Grafik und moderner Technik. Die Darsteller aus den ersten Filmen, werden auch in diesem Spiel abgebildet.

