Ghostbusters: Spirits Unleashed ist dieses Wochenende kostenlos spielbar

HQ

Jedes Wochenende bietet Microsoft eine Auswahl von normalerweise zwei bis drei Spielen an, die für alle Abonnenten von Xbox Live Gold und Game Pass Ultimate kostenlos gespielt werden können. Dies sind die vollständigen Produkte mit allem, was enthalten ist, und keine anderen Fänge als das, bis das Angebot am Montag um 8:00 Uhr BST / 9:00 Uhr MESZ endet.

Sie erhalten auch einen Rabatt auf die in diesem Angebot enthaltenen Titel, wenn Sie es behalten möchten, die diese Woche Ghostbusters: Spirits Unleashed und Roguebook sind. Wir gehen davon aus, dass der erste Titel der ansprechendste ist und ein asymmetrisches Versteckspiel bietet. Es geht im Grunde darum, dass vier Spieler Ghostbusters sind, die versuchen, einen Geist zu fangen, der auch ein Spieler ist. Es ist eigentlich wirklich gut.

Wirst du dieses Wochenende eines davon kostenlos spielen?