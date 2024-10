Ghostbusters, Predator, The Texas Chain Saw Massacre und mehr können dieses Wochenende kostenlos gespielt werden

HQ

Sie wissen es wahrscheinlich schon, aber jedes Wochenende bietet Microsoft eine Auswahl von normalerweise drei Titeln an, die Abonnenten von Xbox Game Pass Core, Xbox Game Pass Standard und Game Pass Ultimate ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen können. Dieses Programm heißt Free Play Days und läuft bis Montagmorgen um 8:00 Uhr GMT / 9:00 Uhr MEZ, sodass Sie genügend Zeit haben, die Titel zu erkunden und vielleicht sogar einige von ihnen zu beenden.

Wir versuchen, in extra guten Wochen darüber zu berichten, und da Sie dies jetzt lesen, haben Sie wahrscheinlich schon herausgefunden, dass es tatsächlich eine gute Woche ist. Es gibt nicht weniger als fünf Spiele zum Ausprobieren, darunter ein gerade veröffentlichtes (für Xbox) Predator Multiplayer-Spiel.

Wie üblich gibt es auch einige ziemlich große Rabatte auf die verfügbaren Tickets, und diese Woche ist keine Ausnahme. Hier sind die enthaltenen Titel, die Sie jetzt herunterladen und ausprobieren können:



Ghostbusters: Entfesselte Geister ( Echo Edition )

)

Killer Klowns from Outer Space: Das Spiel



Predator: Jagdgründe



Das Kettensägen-Massaker in Texas



The Division 2 (einschließlich der Erweiterung Warlords of New York )



Die ersten vier Titel bieten offensichtlich viel Halloween-Stimmung, was sehr passend für den Tag ist. Werden Sie die Gelegenheit nutzen, eines davon auszuprobieren?