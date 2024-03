Ghostbusters-Goodies kommen zu Destiny 2

HQ

Anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung von Ghostbusters: Frozen Empire in ein paar Wochen in den Kinos hat sich Bungie mit Sony Pictures zusammengetan, um eine Sammlung von Ghostbusters-Goodies nach Destiny 2 zu bringen.

Die Kollektion, die am 19. März 2024 erscheinen soll, enthält ein Sparrow, Ship und Ghost Shell und ist jeweils um ikonische Elemente aus der beliebten Filmreihe herum gestaltet. Das Ghost Shell sieht ein Ghost im Mund des Slimer, das Ship ist so zugeschnitten, dass es wie ein futuristischer Ecto-1 aussieht, und das Sparrow scheint so gebaut zu sein, dass es den neuen Hauptbösewicht widerspiegelt, der im kommenden Film hinzugefügt wird.

Es wurden noch keine genauen Informationen über den Preis der Kollektion bekannt gegeben, aber wenn man andere Markensets in Destiny 2 bedenkt, kann man davon ausgehen, dass dies etwa 2.000 Silver kosten wird.