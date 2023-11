Ghostbusters: Frozen Empire Teaser-Trailer zielt auf Frühjahrspremiere ab

Der sogenannte Filminsider MyTimeToShineHello war in letzter Zeit auf dem Vormarsch, also war es wert, aufmerksam zu sein, als sie behaupteten, dass die Fortsetzung von Ghostbusters Afterlife Ghostbusters: Frozen Empire heißen würde. Nicht, dass es schwierig gewesen wäre, eine Annahme zu treffen, nachdem man das erste Teaser-Poster bekommen hatte. Trotzdem ist es schön, es offiziell zu machen und sogar ein leckeres Eis dazu zu bekommen.

Colombia Pictures hat plötzlich den ersten Teaser-Trailer für das veröffentlicht, was jetzt als Ghostbusters: Frozen Empire bestätigt wurde. Wir sind es gewohnt, dass der Winter hier in Norwegen früh und schnell kommt, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was New York in diesem Video erlebt. Es macht auch deutlich, dass wir uns auf eine weitere Mischung aus Action, Komödie und Horror gefasst machen können, denn die neuen und alten Ghostbusters müssen sich zusammentun, um einen Geist zu besiegen, der dir einen wirklich bösen Schauer über den Rücken jagen wird... und überall sonst.

Ghostbusters: Frozen Empire wird irgendwann im Frühjahr 2024 Premiere feiern.