Ghostbusters: Frozen Empire stellt neue Rekruten und Legenden vor

Es ist fast endlich an der Zeit, wieder von Geistern überfallen zu werden, und sicher weißt du, wen du anrufen wirst? Die Ghostbusters sind zurück in Frozen Empire, und dieses Mal bekommen wir viele Legenden, aber auch neue Rekruten, was das Thema eines neuen Videos ist, das Ausschnitte aus dem Film mit kurzen Interviewschnipseln mischt.

Hier lernen wir Patton Oswald kennen, der sich dem Spaß anschließt und sagt : "In diesem Film ist das gruselige Zeug wirklich beängstigend", etwas, das auf die beiden Originalfilme dieser Reihe zutraf. Der immer legendäre Bill Murray wird ebenfalls interviewt und sagt, dass die neue Generation "nette Leute sind, aber sie sind nicht so lustig wie wir", während er sich mit Ernie Hudson (Winston Zeddemore) und Annie Potts (Janine Melnitz) unterhält.

Schauen Sie es sich unten an. Es enthält viele gute Gefühle von Ghostbusters vor der Premiere am 22. März.