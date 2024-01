Ghostbusters: Frozen Empire ist von der animierten TV-Serie inspiriert

HQ

Samstagmorgen-Zeichentrickfilme waren in den 80er und frühen 90er Jahren eine große Sache mit Tonnen von hochwertigen animierten TV-Serien, die die Kinder liebten und die bis heute mit Reboots, Fortsetzungen und Filmen weiterleben. Einer von ihnen war The Real Ghostbusters, basierend auf dem beliebten Film, aber skurriler und kinderfreundlicher.

In einem Interview mit Empire verrät der Regisseur Gil Kenan, dass der kommende Film Ghostbusters: Frozen Empire tatsächlich ein wenig auf The Real Ghostbusters basiert, da er " wilde, originelle und verdammt seltsame Bösewichte" anbieten wollte, und fügt hinzu:

"Wir wollten die Lockerheit und Furchtlosigkeit dieser Serie in diesen Film bringen. Ich denke, es wird die Leute überraschen, wie groß dieser Film ist."

In Ghostbusters: Frozen Empire lernen wir eine übernatürliche Kreatur kennen, die eine neue Eiszeit auf New York City loslässt. Wenn man bedenkt, dass The Real Ghostbusters eine Quelle der Inspiration war, sollten wir wahrscheinlich erwarten, dass so ziemlich alles passieren kann, wenn es am 22. März Premiere feiert.