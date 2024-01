Ghostbusters: Frozen Empire bietet Retro-Güte im neuen Trailer

HQ

Weniger als zwei Monate vor der Premiere von Ghostbusters: Frozen Empire hat Columbia Pictures nun einen neuen Trailer veröffentlicht, der viel für ältere Fans enthält.

Wir sprechen von bekannten Gesichtern, geliebten Zeilen, beliebten Geistern und vielem mehr. Wir bekommen auch einen guten Blick auf die bevorstehende Eiszeit, die der schlimmste Winter zu sein scheint, der New York City seit Roland Emmerichs The Day After Tomorrow aus dem Jahr 2004 getroffen hat.

Schaut es euch unten an und macht euch darauf gefasst, am 22. März ein paar Geister zu vertreiben.