Ghostbusters: Frozen Empire bekommt nächste Woche eine Heimveröffentlichung

Wir werden bald in der Lage sein, Ghostbusters: Frozen Empire bequem von zu Hause aus zu sehen, da der Film am 7. Mai digital veröffentlicht wird.

Frozen Empire kam vor zwei Monaten zum ersten Mal in die Kinos und beendete seine Laufzeit mit einem weltweiten Einspielergebnis von 188 Millionen US-Dollar. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist der Film derzeit der vierterfolgreichste Film des Jahres 2024, noch vor Kung Fu Panda 4, Godzilla x Kong: The New Empire und Dune: Part Two. Bei der Kritik schnitt der Film nicht so gut ab und hält derzeit eine Bewertung von 43 % auf Rotten Tomatoes.

In unserer Rezension zu Frozen Empire sagten wir: Ghostbusters: Frozen Empire ist ein Film, der von einem anderen Paar Augen auf sein Drehbuch und sein Storyboard hätte profitieren können. Dieser Film wäre besser, wenn er kürzer wäre und sich mehr auf das konzentrieren würde, was uns alle während des Reboots in Afterlife überrascht und gefesselt hat.